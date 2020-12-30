В период пандемии коронавируса и сезонной эпидемии ОРВИ в Воронежской области резко возросло число заболевших граждан, которым были оформлены и оплачены листки временной нетрудоспособности или попросту больничные. В 2020 году региональным отделением Фонда было перечислено более 610 тысяч пособий по временной нетрудоспособности на сумму свыше 6,4 млрд рублей.

О том, как происходят выплаты пособия по временной нетрудоспособности «Вести ПК» рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Воронежского отделения Фонда социального страхования Ольга Стаканова.

— Ольга Юрьевна, в какой срок Фонд социального страхования выплачивает пособия?

— С 1 июля 2019 года на территории Воронежской области действует проект «Прямые выплаты», в рамках которого региональное отделение Фонда выплачивает пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, работающим гражданам напрямую. Деньги переводятся на лицевой счет в банке, на карту «Мир», либо почтовым переводом. До этого выплаты работникам производили непосредственно работодатели, а затем обращались в Фонд за возмещением. Механизм и сроки выплаты утверждены нормативными документами, в частности, постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 294.

При наступлении страхового случая, например, временной нетрудоспособности, гражданин обращается по месту работы с заявлением и документами, подтверждающими право на получение пособия, в данном случае – листком нетрудоспособности. В течение 5 календарных дней работодатель должен передать эту информацию в Фонд социального страхования.

После этого в течение 10 календарных дней территориальное отделение Фонда принимает решение и производит выплату пособия.

— Бывают ли задержки в выплате пособий и от чего они могут зависеть?

— Региональное отделение Фонда гарантирует своевременность выплаты пособия лишь в случае, если работодатель вовремя и без ошибок передал сведения в отделение. В случае, в реестре сведений отсутствует какая-либо информация или содержатся неточности, к примеру, не указан период оплаты, сумма заработка и т.д., то территориальный орган Фонда обязан отправить работодателю извещение о предоставлении либо недостающих данных, либо корректных сведений. Работодатель опять же в 5-дневный срок должен предоставить в региональное отделение необходимую информацию. В течение 10 дней после этого будет произведена выплата.

Важно отметить, что за несвоевременное предоставление в Фонд необходимых документов работодатель несет ответственность в виде административного штрафа.

Существуют нюансы в выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, первичная выплата осуществляется аналогично другим пособиям – в течение 10 календарных дней с даты поступления верных документов от работодателя. Последующие выплаты производятся с 1 по 15 число месяца, следующим за тем, за который пособие начислено.

Например, если мама уходит в отпуск по уходу за ребенком 15 сентября, а работодатель предоставляет данные 16 сентября, то в течение 10 дней ей выплачивается первое пособие за период с 15 по 30 сентября, а следующая выплата, за октябрь, будет произведена с 1 по 15 ноября. Поскольку выплата за сентябрь уже получена, а за октябрь поступит в ноябре – в октябре человек выплаты не получит, в соответствии с законодательством.

Отметим, что гражданам также необходимо внимательно относиться к своим личным сведениям. Случается, что меняются данные работника, например, фамилия, номер СНИЛС, номер карты и т.д. При этом, он не информирует об этом своего работодателя. Естественно, средства по старым реквизитам работнику не поступят и вернутся обратно в Фонд. В таких случаях приходится связываться с работодателем, запрашивать новые данные, срок выплаты пособия смещается.

Поэтому очень важно, чтобы работники своевременно информировали своих работодателей об изменениях, а работодатели, с свою очередь – передавали новые данные в региональное отделение.

— Каков размер пособия по временной нетрудоспособности?

— Многие уверены, что оплата по больничному должна соответствовать средней заработной плате. К примеру, если человек получает 30 тысяч в месяц, то он думает, что по больничному он должен получить столько же, но это не так.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №255-ФЗ пособие начисляется исходя из среднего дневного заработка, который рассчитывается путём деления среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая, на количество дней расчётного периода – 730.

Если человек в течение этого срока, по какой-то причине не работал, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, приравнивается минимальному размеру оплаты труда.

Кроме того, размер пособия зависит от страхового стажа работника: при страховом стаже 8 лет и более – 100% среднего заработка, при страховом стаже от 5 до 8 лет – 80%, при страховом стаже менее 5 лет – 60%.

В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года больничные рассчитываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.04.2020 №104-ФЗ.

В соответствии с документом, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями Закона № 255-ФЗ, в расчёте за полный календарный месяц, ниже минимального размера оплаты труда (сейчас он равен 12 130 руб.), то его начисляют в размере, исчисляемом из МРОТ.

Коронавирус добавил работы

Пандемия COVID-19 добавила Воронежскому отделению Фонда социального страхования серьезный объём работы, привнеся новые вызовы и новые направления работы. В их числе выплата пособий по временной нетрудоспособности работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, дополнительные страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, а с ноября Фонд социального страхования выплачивает и специальные социальные выплаты медицинским работникам и работникам социальных стационарных учреждений за работу с COVID-19.

«Не смотря на возросший объем работы, региональное отделение решает все возникающие вопросы и проблемы в рабочем порядке, не допуская задержек в выплате пособий. Хотя, к сожалению, день выплаты немного сместился. Если ранее пособие по временной нетрудоспособности региональным отделением выплачивалось на 3-4 день после получения данных от работодателя, то сейчас выплаты производятся на 7-8 день. Более длительные сроки выплат бывают только из-за неправильно оформленного медицинской организацией больничного листа, или неверной информации от работодателя» – отметила Ольга Стаканова.