Одним из вариантов продвижения в российском обществе ценностей, которые откровенно ему чужды, является использование различного рода некоммерческих организаций и политических структур, выполняющих явно антироссийский, антисоциальный заказ.

Одним из примеров попытки продвигать в российской среде законы и догмы, не перекликающиеся с национальными и даже семейными интересами и ценностями, является ситуация с законопроектом, название которого звучит следующим образом: «О профилактике семейно-бытового насилия».

Если говорить о самой букве законопроекта, то во многом она является копией так называемой Стамбульской конвенции. Заключается она якобы в защите женщин от насилия. Российская Федерация эту конвенцию не приняла, озвучив важные аргументы такого рода решения.

Дело в том, что российское законодательство защищает всех без исключения граждан страны от насилия – будь то женщины или мужчины, дети или старики, работающие люди или безработные. В наших законах нет этой дискриминации и сексизма, когда упор делается почему-то на защиту только отдельно взятой группы людей. Уголовный кодекс описывает насилие, каким бы они ни было – семейно-бытовым, насилием вне дома и т.д. – как преступление. И за совершение насильственных действий лицо, их осуществлявшее, привлекается к уголовной ответственности.

Казалось бы, законодательство однозначно говорит о защите каждого гражданина. Но почему же тогда находятся политические силы, которым этого «как бы мало»? Среди таких сил – политическая партия «Яблоко».

На самом деле, всё достаточно просто. Это сознательное лоббирование связано вовсе не с желанием защитить женщин России от пресловутого насилия. В нашей стране этого насилия ничуть не больше, чем во многих других странах мира, включая так называемые экономически развитые. Причина – в другом. Политические силы исполняют внешний заказ, целью которого является вмешательство в российскую семью. Это из той же серии законодательной инициативы, что и нормы ювенальной юстиции – когда практически любое внешнее лицо может объявить о «неправильном воспитании» ребёнка в той или иной семье для начала работы ювенальных инспекторов – вплоть до изъятия ребёнка из семьи.

В плане псевдозащиты женщин от семейно-бытового насилия прослеживается та же логика – вмешательство в семейные отношения, переиначивание ценностей в угоду иностранным интересам.

Примечательно, что продвигают подобного рода законопроекты зачастую организации, которые исполняют функции иностранного агента в нашей стране. Другими словами, эти организации получают зарубежное финансирование под конкретные цели и проекты. И одним из таких проектов и является попытка нанести удар по российской семье, по семейным отношениях, по традиционным ценностям, в конце концов. Ведь семья была и остаётся опорой общества, его базовой единицей. А потому-то это так раздражает либеральные элиты, включая названную партию «Яблоко» и другие структуры, заявляющие о якобы благих целях, но обслуживающие интересы отнюдь не российских граждан.

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Фото voron-news.ru