В Воронежской области надоили миллион тонн молока
Рекордный миллион тонн молока надоили сельхозпроизводители Воронежской области.
Больше всего продукции выдали предприятия Бобровского, Лискинского, Россошанского, Аннинского, Павловского и Кантемировского районов.
По итогам года Воронежская область по выпуску молока оказалась на первом месте в ЦФО и третье в России.
Напомним, что регион на поддержку проектов в области сельского хозяйства получила 636 миллионов рублей. Планируется, что госпомощь позволит увеличить молочное производство на 45 тысяч тон в год.
Фото pixbay.com
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