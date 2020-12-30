Рекордный миллион тонн молока надоили сельхозпроизводители Воронежской области.

Больше всего продукции выдали предприятия Бобровского, Лискинского, Россошанского, Аннинского, Павловского и Кантемировского районов.

По итогам года Воронежская область по выпуску молока оказалась на первом месте в ЦФО и третье в России.

Напомним, что регион на поддержку проектов в области сельского хозяйства получила 636 миллионов рублей. Планируется, что госпомощь позволит увеличить молочное производство на 45 тысяч тон в год.

Фото pixbay.com