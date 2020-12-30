Из-за неблагоприятных погодных условий в Воронежской области 30 декабря объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщает российский Гидрометцентр, на территории региона ожидается гололед и туман.

Опасность будет сохранятся до 6 часов вечера. Синоптики также сообщили, что не исключены гололедно-изморозевые отложения – появление ледяных кристаллов на проводах, заборах, ветвях и сучьях деревьев.

Если тяжесть льда будет большая, то провода линий связи и электропередач при сильном ветре могут порваться.

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