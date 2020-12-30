Из-за плохих метеоусловий в аэропорту Белгорода в Воронеже совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Победа».

«Боинг» не смог приземлится в соседнем городе из-за сильного тумана. Ему пришлось садиться на запасном аэродроме, которым является аэропорт им. Петра Первого.

ТАСС сообщает, что лайнер «Победы» приземлился в Воронеже в 19.43. Из Северной столицы он вылетел в 15.20 и до пункта назначений должен был лететь два часа.

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