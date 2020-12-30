В белорусской столице в середине декабря 2020 года состоялась конференция соотечественников, в том числе и в формате 8-го Российско-белорусского молодёжного форума. Основная тематика конференции была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большое внимание участниками было уделено вопросам сохранения и защиты исторической памяти, связанной с победой советского народа над гитлеровцами и их приспешниками.

Сегодня эти вопросы особенно актуальны в связи с тем, какому шельмованию пытаются подвергнуть победу Советского Союза над гитлеровской Германией в целом ряде стран Европы и мира. В качестве примера можно привести резолюцию ООН, которая осуждает героизацию нацизма. За эту резолюцию проголосовали более сотни стран- участниц Организации Объединённых Наций, и лишь две страны голосовали против. Это США и Украина. Во многом знаковая позиция, которая указывает на явные попытки поставить знак равенства между гитлеровской Германией и Советским Союзом.

В наши дни извращённая логика в отношении Великой Победы характерна не только для США и Украины. К сожалению, героизация нацизма проявляет себя и в странах Прибалтики, где до сих пор по улицам городов устраиваются шествия ветеранов дивизий СС и их пособников, а также тех, кто сегодня пытается заниматься обелением коллаборационизма в годы войны. При этом «просвещённая Европа» на такие шествия обычно закрывает глаза. Этим в Брюсселе фактически дают понять, что как минимум нейтрально смотрят на героизацию «коричневой чумы».

Мало того, попытки переврать нашу общую историю предпринимаются и в отношении Белоруссии. Множество некоммерческих организаций с территории соседних Польши и Литвы пытаются подкинуть белорусам чуждые им ценности, оболгать историю Великой Отечественной, объявить, что белорусский народ – это не народ-герой, а исключительно народ-жертва, причём жертва «в равной степени гитлеровского и сталинского режимов». В свою очередь такие попытки нацелены на повторение того, что мы сегодня видим на Украине – разорвать общность народов, посеять вражду, подменить реальную героическую историю на выдуманную, оболгать героизм и мужество тех, кто плечом к плечу сражался против нацизма.

Западное посягательство может в итоге привести к тому, что Белоруссия попросту утратит свои культурные и исторические ценности, отдалится от традиций и исторической памяти.

Польские и прибалтийские «заинтересанты» ведут откровенную работу по фальсификации белорусской истории с той целью, чтобы вбить клин между народами Белоруссии и России. И сегодня крайне важно пресекать эти попытки, выставлять барьер для деструктивных поползновений в отношений наших стран, входящих в Союзное государство.

В упомянутой конференции участвовал и посол России в РБ Дмитрий Мезенцев. Он рассказал о проводимой в вузах РФ и Беларуси выставке, которая посвящена победе над нацизмом. Российский дипломат выступил с предложением – обратиться к послам стран ЕС, работающим в Минске, с той целью, чтобы они посодействовали проведению этой выставки и в университетах своих стран. Это стало бы весомым аргументом в пользу того, что в Евросоюзе по-настоящему готовы отстаивать историческую правду и не заниматься псевдоисторическими махинациями с целью подмены настоящей истории на откровенную ложь.

Белорусские участники конференции поддержали идею российского посла.

Всё это говорит о том, что только вместе России и Белоруссии можно отстоять историческую правду о Великой Отечественной войне.

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Фото voron-news.ru