Более точный прогноз погоды на ночь с 31 декабря на 1 января в Воронежской области дали метеорологи.

Специалисты обещают небольшой морозец или температуру около нуля, а также небольшие осадки. Причиной такой погоды на улице в новогоднюю ночь стал западный теплый фронт.

В областном центре днем 31 декабря ожидается нулевая температура воздуха, ночью от -2 до 0 градусов. Будут осадки, которые мало испортят праздничную погоду.

В районах региона прогнозируют завтра днем от – 4 градусов до +1 градуса. А в ночь от 1 до 6 градусов ниже нуля.

В некоторых местах намечается морозь. Дороги будут скользкими, поэтому будет лучше воздержаться от поездок на автомобиле.

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