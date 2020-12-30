В праздничные выходные воронежские связисты обещают порадовать гостей и жителей областного центра световым шоу.

Как сообщает пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» новогодняя иллюминация появится уже завтра, 31 декабря. Цветовая гамма, по словам специалистов, будет соответствовать оформлению сказочного городка на площади Ленина.

Воронежцы смогут увидеть на телебашне бенгальские огни, северное сияние, снежную метель…

Прощание со Старым годом начнется с 18 до 24 часов 31 декабря. В полночь на телебашне появится надпись: «С новым годом!», потом представление продолжится до 6 утра. А уже новогоднюю программу ОРТПЦ начнет на телевышке с 1 по 10 января с 6 часов вечера до 23 часов.

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