Воронежский сенатор принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

В предновогодние дни Совет Федерации присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Сенаторы стали добрыми волшебниками, исполнили пожелания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в заботе и внимании. Парламентарии приезжали к ребятам домой, посещали больницы, общались по Интернету.

«Правила просты: с елки нужно снять шар, в котором содержится загаданное ребенком желание», — рассказал сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

В том шаре, который достался сенатору, было письмо 7-летней Софьи Божко из Воронежа. Девочка попросила у Деда Мороза куклу из популярной у детей серии.

Сергей Лукин исполнил новогоднюю мечту Софьи и лично привез ей подарки, подчеркнув, что выполняет поручение самого Деда Мороза. Он поздравил девочку с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья и вручил набор именно тех кукол, о которых Соня мечтала – они дополнят собранную ею коллекцию. В ответ первоклассница прочла стихотворение о зиме и подарила свой рисунок сенатору.

«Важно, чтобы дети верили в доброе чудо, а взрослые помогали осуществиться их желаниям. Мечты должны сбываться», — уверен Сергей Лукин. Он добавил, что счастлив принять участие в этой благотворительной акции.

«Елка желаний» уже стала традицией. Акция проводится с 2018 года. Ее цель – подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За предыдущие годы было исполнено около восьми тысяч желаний.

Ольга Вороновская