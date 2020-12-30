Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал в следующем году сделать для России Крыма «адской темой». «И мы уже много уже для этого сделали!», — заявил министр. Также он заявил, что Киев не позволит Москве установить в Крыму опреснительные установки для обеспечения жителей полуострова водой, а также пригрозил, что повлияет на то, чтобы санкционное давление на Россию усилилось.

Поддержку «крымской платформы» (саммит, где должны обсудить вопрос возвращения полуострова Украине) другими странами, Кулеба назвал их политическим выбором. Глава МИДа Украины уверен, что еще наступит тот день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, слова главы украинского МИДа — не более, чем «безудержное новогоднее хвастовство».

Взять Крым силой не получится, а уговорить жителей полуострова вернуться в состав Украины — еще более несбыточное желание. Все эти новогодние бахвальства ничего не стоят, Украине все-равно не получиться вернуть Крым, — заявил парламентарий.

Напомним, что Украина и некоторые страны ЕС не признают прошедшего в Крыму в марте 2014 года референдума, в результате которого полуостров стал территорией России, а Севастополь — городом федерального значения. Вопрос Крыма Россия ни с кем не обсуждает, для нее он закрыт.

Марина Хоружая