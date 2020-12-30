По словам пресека президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин не отслеживает каждый нюанс в деле Навального.

Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают президенту, но это не значит, что любое дело, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина РФ, докладывается президенту.

Напомним, что 28 декабря на сайте УФСИН по Москве появилась информация о том, что условно осужденный Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности, а также уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В случае, если факт уклонения от контроля будет подтвержден, в суд направят запрос об отмене условного приговора и тогда политику будет грозить уже реальный срок.

Марина Хоружая