Украина, отказавшаяся от закупки российской вакцины, закупила у Китая 1.9 млн. доз китайской вакцины, созданных компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщили в офисе Зеленского. Одна доза обойдется Украине в 18 долларов (504 гривны). Для украинцев прививка будет бесплатной.

Минздрав Украины сообщил, что вакцина будет использоваться в первую очередь для защиты граждан, имеющих критический риск инфицирования, а также тех, кто напрямую борется с пандемией.

Также в офисе главы Украины отметили, что данная партия вакцины не входит в число 8 миллионов доз, которые пообещали Украине в рамках механизма COVAX.

Марина Хоружая