Владимир Путин подписал поправки в статью 128.1 УК РФ, благодаря которым россиян теперь будут сажать за клевету в интернете. До данного момента данная статья предусматривала лишь санкции за клевету в средствах массовой информации и публичных выступлениях. Теперь же, благодаря инициатору закона — депутату Государственной Думы Дмитрию Вяткину — наказывать будут и за клевету в интернете.

Поправки, усиливающие ответственность за клевету, предполагают теперь наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев. Также поправки к статье уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет.

Также в статью были внесены поправки, согласно которым клевета с использовании служебного положения, может обернуться человеку лишением свободы на срок до 3 лет. За ложное обвинение в совершении преступления сексуального характера, можно будет загреметь за решетку уже на 5 лет. Такой же срок предусматривает ложное обвинение в совершении тяжкого преступления. За распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием можно «загреметь» на 4 года.

Обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации смогут как отдельные граждане, так и группа лиц (например, члены рабочего коллектива).

Марина Хоружая