Солдата-срочника Антона Макарова, печально «прославившего» Воронеж на всю страну тройным убийством сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор», по этапу отправили в Москву для проведения следственных действий. По неподтвержденным данным, Макарова должны направить еще и на судебно-психиатрическую экспертизу.

Вчера Московским 235-м гарнизонным военным судом ему был продлен срок ареста на 3 месяца.

Напомним, что страшное происшествие на Балтиморе произошло около 5 утра 9 ноября. Тогда Антон Макаров убил дежурного по полку, похитил его табельное оружие, после чего застрелил еще двоих военных. Макарову было предъявлено обвинение в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ). В Минобороны отвергли версию конфликта рядового с сослуживцами, там считают, что причиной, толкнувшей его на преступление, стал нервный срыв.

Марина Хоружая