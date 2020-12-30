В регионе проходит акция «С Новым годом, ветеран»

Продуктовые наборы к новогоднему столу получили 989 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Воронежской области. В каждом пакете все то, что ассоциируется у пожилых людей с Новым годом с советских времен: большая шоколадка «Аленка», две пачки печенья «Юбилейное», мандарины, по банке печени трески и шпрот, упаковка зефира, бутылка шампанского «Советское» и новогодняя открытка с поздравлениями.

Акция «С Новым годом, ветеран» проходит при поддержке партии «Единая Россия», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и «Волонтерский корпус 36».Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой волонтеры развозят подарки ветеранам. В числе добровольцев депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Кристина Кулешова.

Первый адрес в списке Деда Мороза и его помощников – квартира на улице Никитинской. Здесь живут супруги, 96-летний Владимир Петрович и 90-летняя Людмила Петровна Нежельские. Гостей они вышли встречать вместе. Друг без друга никуда, за 60 лет совместной жизни привыкли все делать сообща. Людмила Петровна рассказала, что супруг недавно сильно повредил руку и теперь плохо спит из-за этого по ночам, но даже это не помешает им встретить с хорошим настроением Новый год.

«Доброго вам здоровья всем, чтобы вы были крепкие, мудрые и помогали своим трудом людям жить нормально», — обратился к волонтерам Владимир Нежельский.

Также волонтеры поздравили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке, танкиста Николая Борисова. Фронтовик бодро вышел встречать гостей. Несмотря на почтенный возраст, Николай Николаевич до пандемии постоянно проводил встречи с молодежью, участвовал во многих патриотических мероприятиях.

«Желаю всем здоровья в наступающем году. Уверен, мы этот коронавирус победим. Если мы фашистов победили, то уж с этой заразой точно справимся», – сказал ветеран.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»