Страшное ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на 504-м километре трассы М-4 «Дон». После столкновения с большегрузом «Скания», легковой автомобиль ВАЗ-2114 практически превратился в груду металла. Самое ужасное, что в салоне легковушки, за рулем которой находился 25-летний парень, находились двое детей — 8-ми и 13-ти лет.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось с помощью спецсредств доставать пострадавших из искореженного авто. Дети и водитель ВАЗа находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Марина Хоружая