Предновогоднее чудо: На укол воронежской малышке с СМА Кристине Головчанской все-таки удалось собрать 150 миллионов
Еще вчера родители воронежской малышки Кристины Головчанской даже не верили, что им удастся за один день собрать для маленькой дочки со страшным диагнозом СМА баснословную сумму в 49 миллионов. Именно столько не хватало до полной суммы, необходимой на самый дорогостоящий укол в мире. Препарат Zolgensma больны СМА нужно вводить строго до 2 лет.
Напомним, что СМА — заболевание, вызывающее потерю двигательных нейронов в спинном мозге. Остановить эту болезнь можно лишь с помощью препарата Zolgensma, и это самый дорогостоящий в мире укол. Но обязательно важно сделать его, пока ребенку не исполнилось два года — только тогда препарат сработает. Кристине — красивой девочке, так похожей на ангелочка — два годика исполнится уже в январе. А еще нужно подготовить документы, сдать все анализы…
Собрать и перевести деньги нужно было до 29 декабря — такие условия поставила компания-производитель лекарства «Новартис» из-за новогодних праздников и нерабочих дней в учреждениях. Однако на вчерашний день было собрано чуть более, чем две трети от необходимой суммы. И тогда родителям девочки дали еще один шанс — продлили сбор денег еще на одни сутки, которые и стали решающими. По словам семьи Головчанских, откликнулось очень много людей, которые переводили посильные для них 100-200 рублей, но за счет количества людей, которые захотели помочь из дочери, удалось закрыть сбор.
Этого радостного события ждали все неравнодушные воронежцы. И сегодня в своем Инстаграмме мама девочки написала от ее имени: «Сбор закрыт! Я получу свой заветный укол жизни!» Много слов благодарности и признательности в этом посте, от которого на глаза наворачиваются слезы. И читая который, понимаешь, что мир не без добрых людей. Даже в это сложное время, когда многие остались без работы, люди находили возможность помогать по мере своих возможностей. И это бесценно — когда люди не отворачиваются от чужой беды, когда сообща можно сделать одно очень важное и большое дело — спасти чью-то жизнь!
Просьбы о помощи собрать деньги на спасительный укол для Кристины разлетелись по всем соцсетям. Большую поддержку оказал известный бизнесмен Евгений Хамин, который не только перевел 5 миллионов, но и потом приумножал каждую сумму, переведенную его подписчиками в Фейсбуке. Благодаря Евгению Николаевичу удалось собрать большую часть этой непосильной, на первый взгляд, суммы. Призывал помочь воронежской малышке и губернатор Александр Гусев. Многие известные люди тоже не остались в стороне. Актеры Павел Деревянко и Дмитрий Дюжев, певица Наргиз Закирова, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, адвокат и бывший омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов, футболист Александр Кокорин, шоумены Антон Шастун и Дмитрий Позов, актриса Рина Гришина, журналист Екатерина Гордон, модель Инна Жиркова — все эти неравнодушные люди рассказали со своих страниц в соцсетях о проблеме девочки. А в начале декабря в гости к малышке заехали организаторы движения помощи детям со СМА «Звезда на ладошке» — телеведущая и актриса Алена Хмельницкая и режиссер Саша Франк. И именно благодаря совместным усилиям, постам и репостам, нам удалось спасти еще одну жизнь.
Марина Хоружая
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