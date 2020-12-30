Еще вчера родители воронежской малышки Кристины Головчанской даже не верили, что им удастся за один день собрать для маленькой дочки со страшным диагнозом СМА баснословную сумму в 49 миллионов. Именно столько не хватало до полной суммы, необходимой на самый дорогостоящий укол в мире. Препарат Zolgensma больны СМА нужно вводить строго до 2 лет.

Напомним, что СМА — заболевание, вызывающее потерю двигательных нейронов в спинном мозге. Остановить эту болезнь можно лишь с помощью препарата Zolgensma, и это самый дорогостоящий в мире укол. Но обязательно важно сделать его, пока ребенку не исполнилось два года — только тогда препарат сработает. Кристине — красивой девочке, так похожей на ангелочка — два годика исполнится уже в январе. А еще нужно подготовить документы, сдать все анализы…

Собрать и перевести деньги нужно было до 29 декабря — такие условия поставила компания-производитель лекарства «Новартис» из-за новогодних праздников и нерабочих дней в учреждениях. Однако на вчерашний день было собрано чуть более, чем две трети от необходимой суммы. И тогда родителям девочки дали еще один шанс — продлили сбор денег еще на одни сутки, которые и стали решающими. По словам семьи Головчанских, откликнулось очень много людей, которые переводили посильные для них 100-200 рублей, но за счет количества людей, которые захотели помочь из дочери, удалось закрыть сбор.

Этого радостного события ждали все неравнодушные воронежцы. И сегодня в своем Инстаграмме мама девочки написала от ее имени: «Сбор закрыт! Я получу свой заветный укол жизни!» Много слов благодарности и признательности в этом посте, от которого на глаза наворачиваются слезы. И читая который, понимаешь, что мир не без добрых людей. Даже в это сложное время, когда многие остались без работы, люди находили возможность помогать по мере своих возможностей. И это бесценно — когда люди не отворачиваются от чужой беды, когда сообща можно сделать одно очень важное и большое дело — спасти чью-то жизнь!

Просьбы о помощи собрать деньги на спасительный укол для Кристины разлетелись по всем соцсетям. Большую поддержку оказал известный бизнесмен Евгений Хамин, который не только перевел 5 миллионов, но и потом приумножал каждую сумму, переведенную его подписчиками в Фейсбуке. Благодаря Евгению Николаевичу удалось собрать большую часть этой непосильной, на первый взгляд, суммы. Призывал помочь воронежской малышке и губернатор Александр Гусев. Многие известные люди тоже не остались в стороне. Актеры Павел Деревянко и Дмитрий Дюжев, певица Наргиз Закирова, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, адвокат и бывший омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов, футболист Александр Кокорин, шоумены Антон Шастун и Дмитрий Позов, актриса Рина Гришина, журналист Екатерина Гордон, модель Инна Жиркова — все эти неравнодушные люди рассказали со своих страниц в соцсетях о проблеме девочки. А в начале декабря в гости к малышке заехали организаторы движения помощи детям со СМА «Звезда на ладошке» — телеведущая и актриса Алена Хмельницкая и режиссер Саша Франк. И именно благодаря совместным усилиям, постам и репостам, нам удалось спасти еще одну жизнь.

Марина Хоружая