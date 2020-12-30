Снос хлебозавода №1 обойдется его экс-владельцу в 750 тысяч рублей. Такое наказание вынес сегодня Ленинский районный суд Воронежа по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение закона об охране объектов культурного наследия).

История началась с того, что осенью бизнесмен Валерий Чеширский решил продать участок с расположенным на нем зданием хлебозавода за сумму около 200 млн. рублей. Покупателем стал депутат Александр Цыбань в лице своей строительной компании «Выбор». Став обладателем участка, 19 ноября Цыбань начал сносить старинные постройки XIX века (одноэтажный дом, трубу паровой котельной и здание бывшей паровой мельницы). Однако общественность, что называется, «восстала». Активисты принялись защищать старейший хлебозавод Воронежа и потребовали признать здание объектом исторического наследия.

Здание наследием признали 4 декабря. Однако на месте хлебозавода в это время красовались руины. Демонтаж строений был завершен 5 декабря.

В результате снос хлебозавода привел к уголовному делу — оно было возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ.

В конце декабря ООО «Выбор-Север» подал иск в арбитражный суд с требованием признать действия управления по охране объектов культурного наследия незаконными. Претензией Цыбаня стало признание исторической ценности зданий снесенного предприятия.

Марина Хоружая