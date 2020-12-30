Случаи повторного заражения ковидом — миф. По крайней мере, в большинстве случаев. Как заявила сегодня в интервью «России 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова, в мире насчитывается не более 50 случаев повторного заражения коронавирусом.

Второй раз заболеть коронавирусом, по мнению Анны Поповой, могут лишь люди со значительным нарушением иммунной системы, и таких заболеваний в мире единицы.

Марина Хоружая