Агентство Associated Press заявило о том, что подозревает Китай в том, что из исследований о коронавирусе он сделал государственную тайну. Журналисты данного СМИ пытались проникнуть в заброшенную шахту, где живут летучие мыши, но им это не удалось — их туда не путили агенты госбезопасности Китая. Напомним, что именно у летучих мышей в 2013 году был обнаружен вирус RaTG13, который генетическим более всего схож с SARS-CoV-2.

Как известно, правительство Поднебесной выделяет ученым на исследования нового вируса огромные суммы, а за теми выводами, к которым они в результате приходят, тщательно следят госслужбы, так как перед публикацией они должны пройти одобрение. Агентство Associated Press было удивлено тем, что усиленно занимаясь исследованиями коронавируса, Китай до сих пор не опубликовал нигде данных своих исследований.

Марина Хоружая