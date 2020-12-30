Сегодня пресс-служба регионального департамента здравоохранения подтвердила информацию о том, что 78-летний врач Эртильской райбольницы Александр Махай скончался от коронавируса, которым заразился при исполнении служебных обязанностей. Теперь семье погибшего хирурга выплатят компенсацию в размере 2.75 млн. рублей

В «Списке памяти» два дня назад появилось не только имя Александра Махая, но и его коллеги из Нижнедевицка Василия Попова, который тоже работал хирургом. Однако руководство Нижнедевицкой районной больницы заявило, что с ковидными пациентами Василий Попов не работал. Да и вообще, вместо того, чтобы сидеть в самоизоляции, 70-летний врач ходил на работу! Пока известно, что тест на COVID-19, который брали у нижнедевицкого хирурга, дал положительный ответ. Однако его руководитель не смог ответить, от чего именно умер его подчиненный, так как Василий Попов в момент смерти лечился в другой больнице.

Напомним, что с момента начала пандемии в Воронежской области умерло уже 15 медиков.

Марина Хоружая