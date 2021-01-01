Два села в Воронежский области остались без транспортной связи из-за срыва понтонного моста на реке Дон.

Происшествие случилось еще 27 декабря. По сообщению пресс-службы Московской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту смыва переправы, которая соединяла в Лискинском районе хутор Титчиха и село Селявное с селом Старая Хворостань.

Местные жители рассказали, что в настоящее время идут восстановительные работы. Понтонный мост снова заработает сегодня-завтра.

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