Смыв понтонного моста под Воронежем области проверит транспортная прокуратура
Два села в Воронежский области остались без транспортной связи из-за срыва понтонного моста на реке Дон.
Происшествие случилось еще 27 декабря. По сообщению пресс-службы Московской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту смыва переправы, которая соединяла в Лискинском районе хутор Титчиха и село Селявное с селом Старая Хворостань.
Местные жители рассказали, что в настоящее время идут восстановительные работы. Понтонный мост снова заработает сегодня-завтра.
Фото pixbay.com
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