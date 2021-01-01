30 жителей Воронежской области скончались от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией 31 декабря.

Об этом сообщили в региональном оперштабе. Общая численность летальных исходов от COVID-19 составила 1367 случаев.

Зараженных коронавирсом за сутки зарегистрировали 379 человек. Общее число заболевших составило 46 205.

В России в последний день 2020 года было выявлено 27 747 человек заразившихся COVID-19.

Вакцину от коронавируса привили более 52 тысячам жителям страны.

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