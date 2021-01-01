На 66 году жизни умер в Воронеже декан математического факультета ВГУ Александр Баев.

Как сообщили в пресс-службе вуза, преподаватель проработал в университете почти полвека. В первый раз деканом матфака он стал в 2004 году. Потом на эту должность Баева переизбирали еще три раза.

Коллеги выразили соболезнование семье и друзьям Алексанлра Баева:

— Светлая память об Александре Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Ранее от коронавируса скончался Эдуард Алгазинов, декан компьютерных наук ВГУ. Преподаватель умер в возрасте 77 лет 16 декабря.

От чего умер Александр Баев, в вузе не сообщили.

Фото пресс-службы ВГУ