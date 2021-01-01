Сотрудникам предприятия заплатили миллион долгов по зарплате в Воронежской области
Почти миллион долгов по зарплате погасила перед струнками перед Новым годом предпринимательница в Воронежской области.
В пресс-службе Гострудинспекции рассказали, что женщина была должна трехмесячную зарплату 37 сотрудникам на сумму 953 тысячи рублей.
Бизнесвумен занимается мясной торговлей. И по каким-то причинам не выплачивался зарплату людям с августа по октябрь 2020 года.
По всей видимости, предпринимательнице грозит еще и административное наказание.
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