Почти миллион долгов по зарплате погасила перед струнками перед Новым годом предпринимательница в Воронежской области.

В пресс-службе Гострудинспекции рассказали, что женщина была должна трехмесячную зарплату 37 сотрудникам на сумму 953 тысячи рублей.

Бизнесвумен занимается мясной торговлей. И по каким-то причинам не выплачивался зарплату людям с августа по октябрь 2020 года.

По всей видимости, предпринимательнице грозит еще и административное наказание.