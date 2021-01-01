Владимиру Зеленскому, президенту Украины, в Крыму посоветовали изучать творчество Аллы Пугачевой и не забывать строчку из ее песни «Жизнь невозможно повернуть назад.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывшему артисту комического жанра Александр Молохов, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.

По его словам, Зеленский в новогоднем послании населению Украины выразился слащаво-кинематографично, призвав жителей Крыма перевести часы назад, чтобы быть вместе с самой бедной страной Европы.

Но, во-первых, «время не на миг не остановишь», а во-вторых, «жизнь невозможно повернуть назад», сказал Молохов, цитируя Пугачеву, которая даже не догадывалась при исполнении этой песни, о чем в будущем будет идти речь.