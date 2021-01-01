Еще 384 жителя Воронежской области официально признаны заболевшими коронавирусной инфекцией.

Об этом первого января сообщили в общероссийском оперштабе. Количество заболевших COVID-19 в регионе составило с начала эпидемии 46 тысяч 589 человек.

Днем ранее 30 жителей Воронежской области скончались от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Общая численность летальных исходов от COVID-19 составила 1367 случаев.

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