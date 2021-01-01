Водителю с поломкой на трассе в Воронежской области помогли инспекторы ГИБДД
Пенсионер из Калачеевского района рисковал встретить Новый года на обочине автотрассы в Воронежской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, прямо перед Новым годом, 31 декабря, на дороге Калач-Манино у «Форда», которым управлял мужчина, лопнуло колесо. С собой домкрата у него не было. Пенсионер пытался остановить проезжающие мимо машины, но отзывчивых водителей в тот момент между городом и деревней не оказалось.
Мужчина имел все шансы встретить Новый год на 5 километре автотрассы. На его счастье мимо проезжала патрульная машина с госавтоинспекторами.
Полицейские помогли автолюбителю заменить колесо, а потом отогрели беднягу в своей машине.
Поблагодарив инспекторов, воронежский пенсионер отправился домой встречать Новый год с родными и близкими.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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