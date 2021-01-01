Пенсионер из Калачеевского района рисковал встретить Новый года на обочине автотрассы в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, прямо перед Новым годом, 31 декабря, на дороге Калач-Манино у «Форда», которым управлял мужчина, лопнуло колесо. С собой домкрата у него не было. Пенсионер пытался остановить проезжающие мимо машины, но отзывчивых водителей в тот момент между городом и деревней не оказалось.

Мужчина имел все шансы встретить Новый год на 5 километре автотрассы. На его счастье мимо проезжала патрульная машина с госавтоинспекторами.

Полицейские помогли автолюбителю заменить колесо, а потом отогрели беднягу в своей машине.

Поблагодарив инспекторов, воронежский пенсионер отправился домой встречать Новый год с родными и близкими.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области