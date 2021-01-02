Уведомления о будущей пенсии будут получать жители Российской Федерации от Пенсионного Фонда.

Как пишет «Российская газета», рассылки информации будет происходить на портале «Госуслуги» один раз в 3 года.

В Минтруде рассказали, что не случайно выбран рубеж в 45 лет. Именно к этому возрасту у граждан страны формируется определенный капитал для пенсии, что позволить проанализировать, какой будет уровень выплат после выхода на заслуженный отдых.

Любой россияне сможет в личном кабинете увидеть информацию какой может быть его пенсия в зависимости от накопления. Там же можно будет посмотреть какие отчисления уже были получены.

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