Надписью из пожарных шлангов поздравили спасатели из Нововоронежа земляков с Новым годом.

На асфальте, там где из гаража выезжают пожарные автомобили, появились слова «С Новым годом…» созданные из прикладного инвентаря.

Фотографию этого необычного поздравления разместили на старичке ГУ МЧС по Воронежской области в Instagram.

Жителям региона спасатели пожелали хорошего года, удачи и здоровья. В МЧС отметили, что, хотя, год и был сложным, спасатели справились со всеми задачами.

Фото instagram.com/mchs_vrn/