Президент наградил профессора воронежского аграрного вуза
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградил президент России Владимир Путин профессора Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Константина Терновых.
Преподавателя наградили за многолетнюю добросовестную работу, подготовке квалифицированных специалистов и за заслуги в научно-технической деятельности.
— Желаем Вам неиссякаемой талантливых и благодарных учеников, жизненной энергии, семейного счастья и благополучия! – поздравили Терновых его коллеги по ВГАУ.
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