Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградил президент России Владимир Путин профессора Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Константина Терновых.

Преподавателя наградили за многолетнюю добросовестную работу, подготовке квалифицированных специалистов и за заслуги в научно-технической деятельности.

— Желаем Вам неиссякаемой талантливых и благодарных учеников, жизненной энергии, семейного счастья и благополучия! – поздравили Терновых его коллеги по ВГАУ.