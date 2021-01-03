Под Воронежем, в Новоусманском районе, был оштрафован глава интерната для пожилых людей и инвалидов Валерий Дзырук за нарушения противоэпидемиологического законодательства.

Вспышка коронавируса произошла в заведении в конце ноября 2020 года.

Тогда заболело 10 сотрудников интерната. Как выяснили сотрудники Роспотребнадзора, 523 человека жили в учреждении в инкубационный период. Были претензии санитарных врачей к столовой, где не соблюдался соответствующий режим, предписанный в Воронежской области.

За это суд оштрафовал Дзырука на 25 тысяч рублей.