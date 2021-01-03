Новый поезд в двухэтажном варианте свяжет с 16 января Воронеж и Кисловодск.

Как сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье» поезд по маршруту Воронеж — Кисловодск № 175/176 будет курсировать по понедельникам средам и пятницам. Обратно с Кавказа состав отправляется в воскресенье, вторник и четверг.

Из Воронежа поезд отправляется в 16.20. В Кисооводск он прибывает в 10.40. (Минрводы -8.52, Пятигорск – 9.48, Ессентуки – 10.09).

Обратно состав отправляется в 16.20. В Воронеж поезд прибывает в 9.30.

Фото ППК «Черноземье»