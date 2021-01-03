В Воронежском парке появились снежные дельфины
Снежные дельфины появились в Воронеже в парке «Дельфин».
Морских животных влепила из снега Виктория Сысоева и поделилась фотографиям в социальных сетях.
Автор работы обращается к посетителям парка с просьбой не ломать дельфинов. Ранее Виктория с сестрой Ириной изваяли пингвинов и бычка. Но их разрушили неизвестные.
— Давайте не портить красоту, давайте уважительно и бережно относиться к творчеству других людей, — написали снежные скульпторы.
Фото Виктории Сысоевой
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