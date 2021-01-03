В Воронеже отметили 100-летний юбилей ветерана войны
В первый день наступившего года Зоя Васильевна Савченко — житель Ленинского района Воронежа, участник Великой Отечественной войны отметила вековой юбилей.
Зоя Васильевна родилась в 1921 году в г. Коломна.
По профессии химик.
С начала войны в действующей армии. Служила на подмосковном полигоне, где изготавливали порох. Занималась анализом физико-химических свойств боеприпасов.
В 1943 г. демобилизована и вернулась в Коломну, трудилась в лаборатории военного госпиталя. Тогда же восстановилась на учебе в Московском педагогическом институте.
В 1945 г. по окончании ВУЗа направлена на работу в Литву преподавателем химии в местной гимназии.
В 1947 г. после замужества переехала с мужем-офицером на Камчатку.
Затем:
1948г. – Биробиджан,
1950г. – Ульяновск,
С 1952г. в Воронеже, где работала более 18 лет учителем химии.
У Зои Васильевны 3 детей, 3 внуков и 5 правнуков. Она проживает с дочерью. Её сын офицер Российской Армии, служит в С. Петербурге.
По случаю 100-летия со дня рождения Зою Васильевну от имени руководителя управы Ленинского района Сергея Ситникова поздравила и передала подарок его заместитель по социальным вопросам Евгения Демченко.
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