В первый день наступившего года Зоя Васильевна Савченко — житель Ленинского района Воронежа, участник Великой Отечественной войны отметила вековой юбилей.

Зоя Васильевна родилась в 1921 году в г. Коломна.

По профессии химик.

С начала войны в действующей армии. Служила на подмосковном полигоне, где изготавливали порох. Занималась анализом физико-химических свойств боеприпасов.

В 1943 г. демобилизована и вернулась в Коломну, трудилась в лаборатории военного госпиталя. Тогда же восстановилась на учебе в Московском педагогическом институте.

В 1945 г. по окончании ВУЗа направлена на работу в Литву преподавателем химии в местной гимназии.

В 1947 г. после замужества переехала с мужем-офицером на Камчатку.

Затем:

1948г. – Биробиджан,

1950г. – Ульяновск,

С 1952г. в Воронеже, где работала более 18 лет учителем химии.

У Зои Васильевны 3 детей, 3 внуков и 5 правнуков. Она проживает с дочерью. Её сын офицер Российской Армии, служит в С. Петербурге.

По случаю 100-летия со дня рождения Зою Васильевну от имени руководителя управы Ленинского района Сергея Ситникова поздравила и передала подарок его заместитель по социальным вопросам Евгения Демченко.