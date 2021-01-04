Враньем назвал Сергей Кравченко, председатель Национальной медицинской палаты Украины слова главного санврача страны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страничку в Facebook медика.

Вакцину, по словам Ляшко, якобы невозможно зарегистрировать — она не прошла третью часть клинических испытаний.

Кравченко назвал слова украинского чиновника враньем и рассказал, что ВОЗ определила ускоренную процедуру регистрации вакцин от коронавируса. В связи с распространением эпидемии. По этой схеме сейчас в мире зарегистрировано 8 вакцин. По плану завершение третьей фазы у «Спутник V» закончится раньше других препаратов.

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