Заявление властей о вакцине «Спутник V» украинские медики назвали враньем
Враньем назвал Сергей Кравченко, председатель Национальной медицинской палаты Украины слова главного санврача страны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страничку в Facebook медика.
Вакцину, по словам Ляшко, якобы невозможно зарегистрировать — она не прошла третью часть клинических испытаний.
Кравченко назвал слова украинского чиновника враньем и рассказал, что ВОЗ определила ускоренную процедуру регистрации вакцин от коронавируса. В связи с распространением эпидемии. По этой схеме сейчас в мире зарегистрировано 8 вакцин. По плану завершение третьей фазы у «Спутник V» закончится раньше других препаратов.
Фото pixbay.com
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