Иностранный язык не попал в список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ.

Как пишет РИА Новости, 4 января вступил в силу приказ Министерства просвещения, согласно которому школьники будут обязаны сдавать только математику и русский язык.

Для сдачи экзамена по выбору остались следующие предметы: химия, физика, биология, информатика, история, география, литература, родной язык, обществознание и родная литература.

В этом году в России ЕГЭ состоится с 31 мая по 2 июля. Выпускные экзамены, для тех, кто не поступает в вузы, состоятся с 24 по 28 мая.