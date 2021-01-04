В Воронеже из-за теплой погоды закрылось 5 катков
В Воронеже из-за потепления закрыли пять крупных катков.
Об этом сообщили на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», в группе компании «Лед», которая открыла сеть катков в областном центре.
Временно не работают ледовые площадки около ТЦ «Максимир», в Центральном парке, парках «Южный» и «Алые паруса», на улице Кольцовской и в также Комсомольском сквере.
Организаторы сообщают, что вновь сооружения откроют, когда вернется отрицательная температура.
Информацию о работе катков можно получить по телефону 256-96-47.
Фото pixbay.com
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