В Воронеже из-за потепления закрыли пять крупных катков.

Об этом сообщили на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», в группе компании «Лед», которая открыла сеть катков в областном центре.

Временно не работают ледовые площадки около ТЦ «Максимир», в Центральном парке, парках «Южный» и «Алые паруса», на улице Кольцовской и в также Комсомольском сквере.

Организаторы сообщают, что вновь сооружения откроют, когда вернется отрицательная температура.

Информацию о работе катков можно получить по телефону 256-96-47.

Фото pixbay.com