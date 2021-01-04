Снег выпадет в ночь на Рождество, 7 января, в Воронеже.

Об этом сообщили в областном Гидрометцентре.

5 января в областном центре будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха до 3 градусов мороза. Днем синоптики обещают -2 градуса.

6 января ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой снег. Ночью метеорологи прогнозируют до 5 градусов ниже нуля. Днем до 1 градуса мороза.

В Рождественскую ночь, 7 января, будет облачно, пойдет снег. Температура воздуха до -3 градусов. Днем ожидается погода без осадков. Температура воздуха 0 +1 градус.

Фото «Вести ПК»