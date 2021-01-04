Драка 30 жителей Воронежа возле ресторана попала в пятерку необычных новогодних конфликтов. Группа горожан от души мутузила друг друга из-за того, что кое-кому не хватило фейерверков.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой компанию «Delta Системы безопасности».

К счастью драка обошлась без особых травм — в полицию сообщение о происшествии так и не поступило.

Также Новый год запомнился в Смоленске, где Деды Морозы со Снегурочками подрались из-за того, что их выгоняли из ресторана. А в столице Татарстана отдубасили друг друга любители пения. Они не смогли друг другу уступить очередь в караоке-баре.

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