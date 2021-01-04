73% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией приходится на районы Воронежской области.

Об этом в понедельник 4 января сообщил региональный оперштаб.

Если брать в цифрах, то на областной центр на сегодняшний день приходится чуть более 12 тысяч зараженных. В районах же области — более 32 тысяч заболевших COVID-19.

Наибольшее число инфицированных проживает в Новоусманском районе. Меньше всего – в Петропавловском.

Всего в регионе заразилось коронавирусом более 47 тысяч человек. Из них скончались от заболевания 1397 пациентов.