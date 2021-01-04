Большинство заболевших коронавирусом проживают в районах Воронежской области
73% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией приходится на районы Воронежской области.
Об этом в понедельник 4 января сообщил региональный оперштаб.
Если брать в цифрах, то на областной центр на сегодняшний день приходится чуть более 12 тысяч зараженных. В районах же области — более 32 тысяч заболевших COVID-19.
Наибольшее число инфицированных проживает в Новоусманском районе. Меньше всего – в Петропавловском.
Всего в регионе заразилось коронавирусом более 47 тысяч человек. Из них скончались от заболевания 1397 пациентов.
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