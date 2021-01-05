Из-за тумана и гололеда в Воронежской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за тумана и гололеда объявлен желтый уровень опасности в Воронежской области.
Метеорологи предупредили, что опасность тумана и скользких дорог сохранится до 18 часов 5 января.
По сообщению Гидрометцентра Росси не исключено появление гололедно-изморозевых отложений, из-за чего могут оборваться электропровода, линии связи, а опоры ЛЭП при сильном ветре разрушится.
Фото pixbay.com
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