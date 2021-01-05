Результаты президентских выборов оспорил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщает РИА Новости, президент заявил своим сторонникам, что выиграет в восьми штатах, где он проиграл Байдену официально.

На митинге Трамп пообещал, что в ближайшее время ситуация поменяется.

Ранее глава США в течение часа уговаривал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса, естественно правильно, в его пользу. В случае отказа Трамп пригрозил собеседнику уголовной ответственностью. Это опубликованный в СМИ разговор вызвал в Америке скандал.