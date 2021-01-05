Две служебные собаки пострадали от удара электрическим током в Воронеже на площади Ленина.

Как сообщает «Мое!», инцидент произошёл еще 1 января.

В пресс-службе мэрии рассказали, что происшествие случилось около 22 часов, когда кинологи с подопечными обследовали площадь. Животных ударило блуждающими токами в месте, где не пешеходных потоков, несильно. Собаки продолжают нести службу и чувствуют себя вполне нормально.

Электрики, вызванные на место после инцидента, устранили проблему.

Фото pixbay.com