На площади Ленина в Воронеже двух служебных собак ударило током
Две служебные собаки пострадали от удара электрическим током в Воронеже на площади Ленина.
Как сообщает «Мое!», инцидент произошёл еще 1 января.
В пресс-службе мэрии рассказали, что происшествие случилось около 22 часов, когда кинологи с подопечными обследовали площадь. Животных ударило блуждающими токами в месте, где не пешеходных потоков, несильно. Собаки продолжают нести службу и чувствуют себя вполне нормально.
Электрики, вызванные на место после инцидента, устранили проблему.
Фото pixbay.com
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