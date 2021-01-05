Пьяных за рулем автомобилистов будут ловить сотрудники ГИБДД Воронежской области в ходе сплошных проверок.

Рейд пройдет в ночь со среды, 6 января, на четверг, 7 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе проверок будут задействованы девять дополнительных экипажей ДПС.

Полицейские будут выявлять нетрезвых водителей. Тем автомобилистам, у которых будут замечены признаки опьянения, предложат пройти освидетельствование.

Госавтоинспекция также призывает граждан, в случае подозрительного поведения водителей на дорогах, грубых нарушениях ПДД, звонить по телефону 112 или 269-60-72.

Фото пресс-службы ГУ МВД