Продукт, который быстро снижает в крови уровень сахара, назвали специалисты в журнале Express.

Как сообщает РИА Новости, содержание большого количества белка и клетчатки в нуте способствует уменьшению уровня сахара — углеводы медленно расщепляются на глюкозу, которая не успевает накапливаться в организме.

Специалисты утверждают, что употребление вместо продуктов на основе пшеницы, одного блюда в день на основе нута, понизит сахар в организме в течение 6 недель.

Также за счет влияния на набор веса человека нормализуется уровень глюкозы. Потому что человек, употребляющий нут, гораздо дольше не чувствует себя голодным, что также снижает тягу к нездоровым продуктам.

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