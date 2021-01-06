Госавтоинспекция предупредила жителей Воронежской области о скользких дорогах.

Опасность возникновения ДТП возросла из-за тумана и гололёда, о которых предупредили накануне синоптики.

Граждан за рулем предупредили об опасности дальних поездок. Также водителями посоветовали не выезжать без особой нужды на личном автотранспорте.

Ранее метеорологи предупредили, что опасность тумана и скользких дорог сохраняется.По сообщению Гидрометцентра Росси не исключено появление гололедно-изморозевых отложений, из-за чего могут оборваться электропровода, линии связи, а опоры ЛЭП при сильном ветре разрушится.

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