После выхода из ЕС британское правительство смягчило режим санкций против Крыма.

Как пишет РИА Новости, согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте кабмина королевства, британским судам разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно Евпаторийского, Керченского и Ялтинского и портов. Правда, агентство сообщает, что английские корабли могут пользоваться данной услугой в исключительных случаях.

Британцы также с 1 января сняли запрет на пользование услугами крымской гидрографии.

Кстати, ЕС проделал аналогичные процедуры еще в 2017 году.

Фото «Вести ПК»