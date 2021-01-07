На Камчатке один человек погиб и трое пострадали после ледяного обвала на водопаде
Четыре человека попали под обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке.
В результате происшествия один турист погиб, трое госпитализированы, сообщает «Интерфакс».
По данным местных спасателей, инцидент произошел с путешественниками из туристической группы. Еще две группы после сообщения о происшествии покинули район.
Пострадавших госпитализировали в местную краевую больницу.
Сотрудники МЧС предположили, что причиной обвала льда могла стать снежная лавина.
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