97-летний ветеран войны Сергей Некраш скончался в Воронеже
Почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны, Сергей Некраш скончался на 98 году жизни.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ветеран умер скоропостижно. Сергей Валерьевич делился с молодежью накопленной за долгую жизнь мудростью, активно занимаясь патриотическим воспитанием молодежи и прививая ей лучшие человеческие качества.
Фото пресс-службы мэрии Воронежа
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