Почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны, Сергей Некраш скончался на 98 году жизни.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ветеран умер скоропостижно. Сергей Валерьевич делился с молодежью накопленной за долгую жизнь мудростью, активно занимаясь патриотическим воспитанием молодежи и прививая ей лучшие человеческие качества.

– Для всех нас Сергей Валерьевич был примером стойкости, чести и самоотверженности. Он всегда следовал высоким идеалам и через всю жизнь пронес доброту в сердце, любовь к Родине и веру в её будущее. В наших сердцах он навсегда останется героем и тружеником, который отважно защищал Воронеж в годы Великой Отечественной войны и много сделал для восстановления и развития нашего города, – рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа